«Химки» подписали экс-нападающего сборной Бразилии

Форвард Маркос Гильерме официально пополнил ряды подмосковных «Химок». Как информирует пресс-служба клуба, с бразильским футболистом подписан трудовой договор на полтора года.

В своей карьере нападающий поиграл за «Атлетико Паранаэнсе», «Сан-Паулу», саудовский клуб «Аль-Вахда», «Интернасьонал», «Сантос» и «Динамо» (Загреб). Гильерме провел 15 матчей за сборную Бразилии U20 и отметился шестью забитыми мячами.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали 12 баллов и находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице. Розыгрыш чемпионата страны возобновится в начале марта.