​Гаджиев: «Позиция «Локомотива» не соответствует возможностям команды»

Известный тренер Гаджи Гаджиев высказался о проблемах «Локомотива». По его мнению, работавшие ранее в клубе менеджеры из Германии провалились в плане финансов и в плане подготовки к сезону, что и предопределило результаты в первой части сезона.

«Получилось, что уровень готовности игроков «Локомотива» и команды оказался невысокий. Позиция, которая она сейчас занимает, не связана с потенциальными возможностями команды и отдельных игроков. Возможности, которые есть у игроков, выше того места, которое занимает команда», - высказался Гаджиев, чьи слова приводит Vprognoze.

После первой части чемпионата России «Локомотив» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице, то есть находится в зоне переходных игр. Михаил Галактионов, который принял команду в ноябре, будет стараться улучшить положение «железнодорожников» весной. Сезон РПЛ возобновится в начале марта.