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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ювентус» может купить игрока из РПЛ

08 Февраля 2023 • 10:01 Комментировать

Боснийский защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич, выступающий в нынешнем сезоне за испанскую «Мальорку» на правах аренды, пользуется спросом в итальянском чемпионате.

Как сообщает Onefootball, в подписании 24-летнего футболиста заинтересован туринский «Ювентус». «Старая синьора» может побороться за Хаджикадунича с миланским «Интером», ранее заявившем о своем интересе к нему.

Аренда Денниса в «Мальорке» рассчитана до завершения нынешнего сезона. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 3,5 миллиона евро.

Ряды «Ростова» защитник пополнил в 2018 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Ростов Деннис Хаджикадунич
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