«Ювентус» может купить игрока из РПЛ

Боснийский защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич, выступающий в нынешнем сезоне за испанскую «Мальорку» на правах аренды, пользуется спросом в итальянском чемпионате.

Как сообщает Onefootball, в подписании 24-летнего футболиста заинтересован туринский «Ювентус». «Старая синьора» может побороться за Хаджикадунича с миланским «Интером», ранее заявившем о своем интересе к нему.

Аренда Денниса в «Мальорке» рассчитана до завершения нынешнего сезона. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 3,5 миллиона евро.

Ряды «Ростова» защитник пополнил в 2018 году.