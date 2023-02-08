Дзюба и Смольников проходят медосмотр перед трансфером в «Локомотив»

Нападающий Артём Дзюба и защитник Игорь Смольников близки к переходу в московский «Локомотив». Как сообщает издание «Чемпионат», оба футболиста прибыли на медицинский осмотр, после которого состоится процедура подписания контрактов.

Ранее сообщалось, что Дзюба и Смольников заключат с «железнодорожниками» краткосрочные соглашения до окончания нынешнего сезона. Заработная плата игроков в московском клубе составит по 2,5 миллиона рублей ежемесячно.

«Локомотив» провально провел первую половину сезона в Российской премьер-лиге. После 17 сыгранных туров «железнодорожники» располагаются в зоне переходных матчей.