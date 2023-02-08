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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов оценил шансы в чемпионской гонке РПЛ

08 Февраля 2023 • 09:01 Комментировать

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Ничего еще не ясно, тем более «Спартак» на ходу. Прибавят обязательно и другие клубы, «Зениту» будет очень трудно. Шесть очков - это, конечно, задел. Но не очень большой», - приводит слова комментатора «Спорт уик-энд».

После 17 туров Российской премьер-лиги «Зенит» лидирует в таблице с 42 баллами. На второй позиции расположился «Спартак», набравший 36 очков. Тройку замыкает «Ростов» с 35 баллами.

Розыгрыш нынешнего сезона чемпионата России возобновится в начале следующего месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Геннадий Орлов
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