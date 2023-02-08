Фанаты «Локомотива» жёстко отреагировали на трансфер Дзюбы

Фанаты московского «Локомотива» недовольны анонсированным подписанием экс-нападающего «Спартака» и петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

После публикации новости о грядущем переходе 34-летнего бомбардира в телеграм-канале Ultras Action появилась фотография баннера с надписью «Дзюба, пошёл *****». Полотно было размещено на заборе возле домашнего стадиона команды «РЖД Арены».

Ранее стало известно, что Дзюба подпишет с «железнодорожниками» контракт до окончания сезона-2022/2023. В стан московского клуба Артём перейдет на правах свободного агента. Его последней командой был «Адана Демирспор».