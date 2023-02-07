Литвинов: «Мне всё равно, где играть, главное - помогать команде»

Хавбек московского «Спартака» Руслан Литвинов признался, что ему без разницы, на какой позиции играть - главное, чтобы это было полезно для команды. Однако он подчеркнул, что больше всего ему все-таки нравится действовать в центральной части поля, он находит эту зону более интересной.

- Не имеет значения, где я играю. Самое главное — быть на поле и помогать своей команде, однако я уже говорил в интервью, что в центре мне больше нравится, поинтереснее позиция, - цитирует слова Литвинова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что чемпионат России возобновится в начале марта, «Спартаку» предстоит сыграть против «Урала».