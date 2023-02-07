Тукманов – о Дзюбе и Смольникове: «Думаю, что «Локомотив» правильно делает»

Бывший защитник и президент московского «Торпедо», обладатель кубка СССР в составе «автозаводцев» Александр Тукманов прокомментировал новость о потенциальном переходе в столичный «Локомотив» российских игроков Игоря Смольникова и Артёма Дзюбы.

«Боже мой, у нас Дзюба, как невеста на выданье - все сватают, но не у всех есть средства, чтобы выкупить [смеётся]. Пусть играют ребята. Точно могу сказать, что заканчивать им рано», - цитирует Тукманова «Матч ТВ».

Эксперт выразил уверенность в том, что Артём Дзюба сумеет до окончания нынешнего сезона забить от пяти до семи голов.

«Думаю, что «Локомотив» правильно делает и использует ребят по максимуму до конца сезона», - добавил специалист.