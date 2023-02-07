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Ловчев: «Когда по ногам бьют, отвечать надо голами, а Слуцкому результатом»

07 Февраля 2023 • 21:28 Комментировать

Бывший полузащитник московских клубов «Динамо» и «Спартак» Евгений Ловчев прокомментировал недавнее интервью известного российского тренера Леонида Слуцкого.

Бывший футболист сказал, что такие высказывания, какие были сделаны Леонидом Слуцким, обычно свойственны «обиженному человеку», однако обида эта, по мнению Ловчева, совершенно напрасна.

Также Ловчев вспомнил и о том, что комментарии тренера на крупных международных футбольных соревнованиях были очень качественными.

«Как Кройф отвечал на вопрос о том, почему вы не даёте сдачи, когда по ногам бьют: «отвечать надо голами». А Слуцкому — результатом», - написал Ловчев в социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Евгений Ловчев Йохан Кройф
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