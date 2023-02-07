​Тарханов: «Дзюбу можно назвать своего рода Ибрагимовичем»

Российский тренер Александр Тарханов поделился своим мнением о вероятном переходе Артёма Дзюбы в «Локомотив». Ранее в московском клубе сообщили, что контракт с 34-летним нападающим будет подписан при успешном прохождении игроком медицинского обследования.

По словам Тарханова, Дзюба станет хорошим приобретением для «Локомотива». Специалист считает, что форвард сможет хорошо вписаться в игру команды Михаила Галактионова.

«Думаю, Дзюбу можно назвать своего рода Ибрагимовичем, ха-ха. Если переход состоится, то отношение к нему со стороны бывших его команд будет ещё более напряженным», - сказал Тарханов, чьи слова приводит sport24.

Отметим, что Златан Ибрагимович по ходу своей карьеры поиграл сразу за три топ-клуба Серии А – за «Ювентус», «Интер» и «Милан». Артём Дзюба, в свою очередь, уже поиграл в России за два гранда – за «Спартак» и «Зенит»