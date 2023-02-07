​В «Локомотиве» назвали условие подписания Дзюбы

Артём Дзюба действительно близок к подписанию контракта с «Локомотивом». Дмитрий Ульянов, занимающий должность спортивного директора московского клуба, подтвердил информацию из прессы. Также «железнодорожники» могут подписать трудовое соглашение с Игорем Смольниковым.

Давая комментарий для «Спорт-Экспресса», Ульянов отметил, что «Локомотиву» приходились бы такие опытные футболисты, как Артём Дзюба и Игорь Смольников. Функционер выразил надежду на то, что эти игроки станут примерами для молодёжки.

При этом Дмитрий Ульянов назвал условие подписания трудовых договоров с Артёмом Дзюбой и Игорем Смольниковым.

«Всё это возможно только в том случае, если и Артём, и Игорь будут в отличной физической форме. Поэтому окончательное решение по поводу подписания контрактов будет принято позже - после полного медицинского обследования», - сказал Ульянов.

Артём Дзюба уже три месяца не имеет клубной прописки после ухода из «Адана Демирспор».

«Локомотив» после первой части чемпионата России занимает 14-е место в турнирной таблице.