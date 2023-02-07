Литвинов – о Зиньковском: «Рад за него, что забивает такие мячи»

Игрок столичного «Спартака» Руслан Литвинов высказался о своём одноклубнике Антоне Зиньковском.

Спортсмен рассказал о том, что никакой звёздной болезни, как считают некоторые любители футбола, у Зиньковского не появилось. По мнению Литвинова, забивая голы, 26-летний футболист относится к ним совершенно спокойно.

«Я, конечно, рад за него, что забивает такие мячи. Надеюсь, в чемпионате будет забивать ещё красивее», - цитирует Литвинова «Матч ТВ».

Антон Зиньковский является игроком московского «Спартака» с 23 июня 2022 года. Дебютировал за «красно-белый» клуб в матче с «Зенитом» за Суперкубок России (0:4).