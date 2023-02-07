Аленичев – о Соболеве: «Хороший нападающий, мне нравится, что он злой»

Известный в прошлом футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о нынешнем нападающем «красно-белой» команды Александре Соболеве.

«Саша - хороший нападающий, мне нравится, что он злой. Мягкотелые футболисты ничего не добьются», - приводит слова Аленичева Sport24.

Тем не менее, специалист отметил два отрицательных качества в барнаульском спортсмене: разговоры с применением нецензурной лексики и большое количество падений во время матчей.

Эксперт посоветовал Соболеву проанализировать игру таких футболистов, как Артём Дзюба, Златан Ибрагимович и Карим Бензема, падающих за время всего поединка не более одного раза.