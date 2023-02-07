​Агент: «Барриос доиграет сезон в «Зените»

Агент Луис Фелипе Поссо, который работает с полузащитником «Зенита» Вильмаром Барриосом, продолжает отвечать на вопросы о будущем футболиста. Представитель колумбийца в очередной раз заявил, что зимой Барриос менять клубную прописку не будет.

«Вильмар доиграет этот сезон за «Зенит». За другую команду выступать не будет», - высказался Поссо, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Вильмар Барриос играет за «Зенит» уже четыре года. В 139 официальных матчах за питерскую команду колумбийский футболист забил три гола.

В настоящий момент «Зенит» готовится ко второй части сезона 2022/2023 в ОАЭ.