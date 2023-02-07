Аленичев объяснил, почему Дзюба до сих пор без команды

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о том, почему форвард Артём Дзюба всё ещё является свободным агентом.

Аленичев заявил Sport24, что у Дзюбы слишком большие финансовые запросы, другой причины, почему игрок до сих пор остается без клуба, у него нет.

«Да, у него непростой характер, и он может взорвать раздевалку. Многие тренеры этого боятся. Но я все равно не понимаю, как при его мастерстве он все еще без команды», — добавил тренер.

Кроме этого, Аленичев пожелал Дзюбе поиграть на высоком уровне еще пару сезонов.

Последним местом работы 34-летнего форварда был турецкий клуб «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт в ноябре прошлого года.