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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аленичев объяснил, почему Дзюба до сих пор без команды

07 Февраля 2023 • 12:21 Комментировать

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о том, почему форвард Артём Дзюба всё ещё является свободным агентом.

Аленичев заявил Sport24, что у Дзюбы слишком большие финансовые запросы, другой причины, почему игрок до сих пор остается без клуба, у него нет.

«Да, у него непростой характер, и он может взорвать раздевалку. Многие тренеры этого боятся. Но я все равно не понимаю, как при его мастерстве он все еще без команды», — добавил тренер.

Кроме этого, Аленичев пожелал Дзюбе поиграть на высоком уровне еще пару сезонов.

Последним местом работы 34-летнего форварда был турецкий клуб «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт в ноябре прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Аленичев Артём Дзюба
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