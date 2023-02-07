Слуцкий: Галактионов лучше всех знает возможности молодых российских игроков

Бывший наставник «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему «Локомотив» назначил главным тренером Михаила Галактионова.

Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» заявил, что в столичном клубе было принято решение о смене вектора развития, сменились руководители и теперь ставка делается на русский костяк, в команду приходят талантливые молодые россияне. Именно поэтому «Локомотив» выбрал Галактионова, ведь со многими футболистами он знаком по совместной работе в молодежной сборной, добавил специалист.

Напомним, 38-летний Галактионов в ноябре прошлого года покинул «Пари НН» и стал новым главным тренером «Локомотива».

После 17 туров «железнодорожники» идут на 14-й строчке в РПЛ, набрав 13 очков.