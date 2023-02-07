Агент рассказал, какую цель преследует Николсон в «Спартаке»

Футбольный агент Ненад Портега, который представляет интересы форварда московского «Спартака» Шамара Николсона, высказался о подготовке своего клиента ко второй половине сезона-2022/2023.

«В подготовке ко второй части сезона пока всё отлично идёт для Шамара. Николсон приехал в «Спартак», чтобы бороться за титулы, и в этом плане ничего не поменялось», - приводит слова агента издание Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне ямайский нападающий принял участие в 18 матчах за «народную команду», в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

По итогам 17 туров Премьер-лиги «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице.