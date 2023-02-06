​Семак рассказал, когда Сантос возобновит тренировки с командой

Рулевой «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о защитнике Дугласе Сантосе. В понедельник бразилец не участвовал в товарищеских матчах команды против «Урала» (1:1) и «Джохора» (3:0).

«Он работает по индивидуальной программе и, надеюсь, завтра-послезавтра присоединится к работе с командой», - высказался Семак, чьи слова приведены на официальном сайте «Зенита».

Футбольный сезон в России возобновится уже в феврале с кубковых матчей. «Зениту» 25 числа предстоит сыграть против «Волги» из Ульяновска на поле соперника. Что касается чемпионата России, то ближайший тур пройдёт в начале марта.

«Зенит» является лидером РПЛ после семнадцати сыгранных туров.