В «Факеле» сообщили, что команда останется в Турции

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов ответил на вопрос, останется ли команда на сборах в Турции.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Турции произошло сильное землетрясение. В стране приостановлены все спортивные мероприятия.

«Что касается планов сборов «Факела», то изменений из-за землетрясения никаких нет. Команда остается на сборах в Турции», — приводит слова Котова «РБ Спорт».

«Факел» ушел на зимний перерыв на 13-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков после 17 туров. Возобновление чемпионата состоится в начале марта.