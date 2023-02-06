Федотов рассказал, чем его удивляет Акинфеев

Рулевой московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о голкипере и капитане команды Игоре Акинфееве.

«Игорь удивляет неугасаемой любовью к футболу, огромным желанием выиграть что-то еще. И без профессионального отношения к себе сложно сохранять игровой тонус. Он остался тем, кем был, когда пришел в футбол», - приводятся слова специалиста на страницах издания Sport24.

Акинфеев выступает за «армейский» коллектив с 1991 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги вратарь провел 17 поединков, в которых пропустил 17 мячей.

После 17 туров чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице.