Паршивлюк высказался об уходе Шварца из «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался об уходе из столичного коллектива немецкого специалиста Сандро Шварца.

«Наверное, как любой немецкий тренер, он хотел развивать карьеру, попробовать себя в Бундеслиге. Но поступил он по-мужски, остался честен и перед собой, и перед ребятами», - приводит слова Паршивлюка издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Шварц занимал пост главного тренера «бело-голубых» с октября 2020 по май 2022 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Динамо» набрало 29 баллов после 17 туров и занимает четвертое место в турнирной таблице. Столичный клуб отстает от идущего третьим «Ростова» на шесть очков.