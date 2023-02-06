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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Паршивлюк высказался об уходе Шварца из «Динамо»

06 Февраля 2023 • 08:52 Комментировать

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался об уходе из столичного коллектива немецкого специалиста Сандро Шварца.

«Наверное, как любой немецкий тренер, он хотел развивать карьеру, попробовать себя в Бундеслиге. Но поступил он по-мужски, остался честен и перед собой, и перед ребятами», - приводит слова Паршивлюка издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Шварц занимал пост главного тренера «бело-голубых» с октября 2020 по май 2022 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Динамо» набрало 29 баллов после 17 туров и занимает четвертое место в турнирной таблице. Столичный клуб отстает от идущего третьим «Ростова» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Паршивлюк Сандро Шварц
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