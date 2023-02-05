​Мантуан: «Ренан ждёт момента, когда присоединится к «Зениту»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о Роберте Ренане. Бразильский защитник уже подписал контракт с питерским клубом – он прибудет в расположение «сине-бело-голубых» после завершения молодёжного чемпионата Южной Америки.

«Мы держим связь и периодически обмениваемся сообщениями. Он очень воодушевлён и ждёт момента, когда присоединится к «Зениту». Но пока полностью сосредоточен на игре за сборную», - высказался Мантуан, чьи слова приведены на страницах официального сайта «Зенита».

Густаво Мантуан и Роберт Ренан ранее были партнёрами в бразильском «Коринтиансе».

Отметим, что «Зенит» в настоящий момент проводит второй зимний сбор в ОАЭ.