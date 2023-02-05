Кто результативнее в чемпионате России – иностранные или отечественные специалисты

Двадцать лет назад в чемпионате России появился первый иностранный тренер.пришёл в «Зенит» с твёрдым намерением выиграть с питерским клубом только что образовавшуюся Премьер-лигу. Однако в свой первый сезон Петржела и его молодые звёзды во главе с Аршавиным и Кержаковым добились максимума за четыре года работы чеха у руля «Зенита» – серебряных медалей. За это же время Властимил смог завоевать только один трофей – Кубок Премьер-лиги, оставшись единственным победителем этого турнира, который не протянул дольше одного сезона. Тем не менее Петржела и «Зенит» сделали главное. В Россию стали приходить иностранные специалисты, разнообразившие устои, которые образовались со времён стандартного набора тренеров, работавших с лучшими командами нашей страны и переходивших с одного места работы на другое.

Кто лучше – наши или иностранцы?

Ответ на этот вопрос очевиден: слишком уж большой запас времени был у отечественных специалистов, которым не было альтернативы до 2003 года. Пятёрка самых титулованных наставников, выигрывавших турниры под эгидой РПЛ и РФС, выглядит следующим образом:

Юрий Сёмин – 12 (чемпионат России – 3, Кубок России – 6, Суперкубок – 3)

Олег Романцев – 11 (8, 3,0)

Валерий Газзаев – 10 (4,4,2)

Сергей Семак – 8 (4,1,3)

Леонид Слуцкий – (3,2,2)

Ни одного иностранца среди первых пяти нет, а лидером является Юрий Сёмин, которые все трофеи завоевал с московским «Локомотивом». Особенно он преуспел в национальном Кубке, в котором вместе с «железнодорожниками» регулярно одерживал победы в непростые девяностые. Вероятно, Олег Романцев обошёл бы его или как минимум должен был быть с ним на равных, но в 1996-м Олег Иванович был только президентом «Спартака», а Суперкубок России был образован в 2003-м, когда господство «Спартака» сошло на нет. Замыкает тройку лучших ещё один мэтр отечественного тренерского цеха Валерий Газзаев, который является единственным из всех представленных наставников, выигравшим турниры с разными клубами – «Аланией» и ЦСКА. Заметим, что Валерий Георгиевич может похвастать ещё и Кубком УЕФА, который не включён в данный список, но имеет немалую ценность для нашего футбола.

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«Зенит» вне конкуренции

Что же иностранцы? Пятёрка самых титулованных иностранных главных тренеров, выигрывавших турниры под эгидой РПЛ и РФС, выглядит следующим образом:

Курбан Бердыев – 5 (чемпионат России – 2, Кубок России – 1, Суперкубок – 2)

Лучано Спаллети – 4 (2,1,1)

Андре Виллаш-Боаш – 3 (1,1,1)

Дик Адвокат – 2 (1,0,1)

Массимо Каррера – 2 (1,0,1)

Трое из пяти наставников выигрывали турниры во время работы в питерском «Зените». Вероятно, клуб с берегов Невы мог бы заметно добавить титулов иностранцам, но Роберто Манчини провалил сезон-2017/2018, и в клубе доверились своему. Не прогадали. Сергей Семак пока что без потерь идёт в чемпионате России – четыре из четырёх.

Лучшим иностранцем является Курбан Бердыев, имеющий гражданство Туркменистана. Его звезда взошла в конце нулевых – начале десятых. Ожидаем от него пополнения титулов уже в новом десятилетии вместе с «Сочи».

Что в итоге?

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За время существования Российской Федерации как отдельного государства было разыграно 20 Суперкубков, 30 национальных чемпионатов и столько же Кубков России. Всего 80 турниров, сыгранных под эгидой РПЛ и РФС. Общий счёт по трофеям между российскими и иностранными специалистами ним представлен ниже:

Чемпионат - 23:7

Кубок 20:10

Суперкубок 10:10

Итого 53:27

При бесспорном преимуществе отечественных тренеров в чемпионате и Кубке страны, иностранные специалисты имеют равный счёт в Суперкубке, дата рождения которого совпадает с приходом первого тренера-легионера в Россию.

Безусловно, в большинстве клубов должны работать отечественные специалисты, но в тандеме и борьбе с лучшими иностранными коллегами повышается качество нашего футбола. А это играет большую роль, нежели соперничество между российскими и зарубежными наставниками.

Константин Лицин