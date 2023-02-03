Осинькин доволен прогрессом Сычевого

Переход Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов» наделал немало шуму нынешней зимой, и наставник самарского клуба Игорь Осинькин доволен тем, как работает под его началом фартовый бомбардир.

По его словам, Сычевой очень старается, а также справляется со всей программой, невзирая на нагрузки, и потому тренер сам решил предоставить ему небольшую паузу для восстановления сил:

- Он до этого не пропустил ни одного занятия, полноценно выдержал все нагрузки, поэтому сейчас маленькая пауза, он определенную работу делает, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».