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Осинькин доволен прогрессом Сычевого

03 Февраля 2023 • 23:06 Комментировать

Переход Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов» наделал немало шуму нынешней зимой, и наставник самарского клуба Игорь Осинькин доволен тем, как работает под его началом фартовый бомбардир.

По его словам, Сычевой очень старается, а также справляется со всей программой, невзирая на нагрузки, и потому тренер сам решил предоставить ему небольшую паузу для восстановления сил:

- Он до этого не пропустил ни одного занятия, полноценно выдержал все нагрузки, поэтому сейчас маленькая пауза, он определенную работу делает, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Осинькин Владимир Сычевой
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