Канчельскис: «Российский клуб никогда не выиграет Лигу чемпионов»

Эксперт Андрей Канчельскис, в бытность футболистом поигравший за английский «Манчестер Юнайтед» и сборную России, высказался о шансах клубов РПЛ выиграть Лигу чемпионов.

«Лигу Европы (Кубок УЕФА) мы уже выигрывали, а ЛЧ никогда наш клуб не возьмет. Я не верю, что это когда-то произойдет. Не думал, что настолько все плачевно будет», - приводятся слова Канчельскиса на страницах «РБ Спорта».

Напомним, что два российских клуба становились победителями Кубка УЕФА. В 2005 году престижный трофей выиграл московский ЦСКА, а спустя три года награда досталась петербургскому «Зениту».