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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Бальде рад играть и забивать за «Спартак»

03 Февраля 2023 • 13:27 Комментировать

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы форварда московского «Спартака» Кейта Бальде, поделился мнением об игре своего клиента в поединке против «Ростова» (0:0, 2:1 пен.) на Зимнем кубке РПЛ.

«Бальде рад играть и забивать за «Спартак». Он в отличной форме, потому что действительно усердно готовился к возвращению в состав. Кейта голоден до игры и побед», - передает слова агента «РБ Спорт».

Нападающий пополнил ряды «красно-белых» летом прошлого года. Бальде провел за «народную команду» всего один поединок, после чего получил дисквалификацию до 6 декабря 2022 года за нарушение правил допингового контроля, допущенное в предыдущем клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кейта Бальде
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