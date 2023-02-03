Агент: «Бальде рад играть и забивать за «Спартак»

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы форварда московского «Спартака» Кейта Бальде, поделился мнением об игре своего клиента в поединке против «Ростова» (0:0, 2:1 пен.) на Зимнем кубке РПЛ.

«Бальде рад играть и забивать за «Спартак». Он в отличной форме, потому что действительно усердно готовился к возвращению в состав. Кейта голоден до игры и побед», - передает слова агента «РБ Спорт».

Нападающий пополнил ряды «красно-белых» летом прошлого года. Бальде провел за «народную команду» всего один поединок, после чего получил дисквалификацию до 6 декабря 2022 года за нарушение правил допингового контроля, допущенное в предыдущем клубе.