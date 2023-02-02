​В Азии поддерживают переход России из УЕФА – источник

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков побывал в Бахрейне, где накануне проходил конгресс Азиатской футбольной конфедерации (АФК). По данным «Спорт-Экспресса», там российская делегация прощупывала почву в вопросе с возможным переходом РФС из УЕФА в АФК.

Результаты оказались позитивными. Оказалось, что футбольные представители азиатских стран положительно относятся к возможному переходу РФС в АФК. По информации источника, даже со стороны представителей некоторых не самых дружественных для России стран было получено одобрение.

Отмечается, что одним из ключевых аргументов в этом вопросе для представителей Азии являются новые коммерческие возможности, который появятся при переходе РФС в АФК.

РФС может рассмотреть вариант с переходом в АФК, если подвижек в переговорах с УЕФА не будет.