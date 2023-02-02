​Дюков обсудил переход РФС в Азию на конгрессе АФК

Президент Российского союза Александр Дюков посетил конгресс Азиатской конфедерации футбола, который проходил в первый день февраля в Бахрейне. Там российский футбольный функционер обсудил возможность перехода РФС в Азию с руководителями ассоциаций. Об этом рассказывает телеграм-канал Inside Out.

По данным источника, вместе с Александром Дюковым присутствовали Максим Митрофанов и Алексей Сорокин. Также на конгрессе был президент ФИФА Джанни Инфантино.

В настоящий момент Российский футбольный союз контактирует с УЕФА насчёт возможности возвращения России в официальные турниры. Если прогресса не будет, то РФС может рассмотреть вариант с переходом в АФК.