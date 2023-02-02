Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин назвал лучшего тренера РПЛ

02 Февраля 2023 • 18:07 Комментировать (1)

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин ответил на вопрос, какого тренера он считает лучшим в РПЛ.

«Валера здорово работает с пацанами в «Ростове», конечно, но до лучшего тренера ему далеко. Тренера можно называть лучшим, если он выигрывает трофеи. На сегодняшний день лучший тренер РПЛ — Сергей Семак», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что можно говорить о том, какой состав у Семака, но нужно понимать, как непросто управлять миллионерами. Семак дает результат, а Карпин пока без трофеев, добавил Балахнин.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 42 очка. «Спартак» идет на второй строчке, имея в активе 36 очков, а тройку замыкает «Ростов», у которого на счету 35 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Валерий Карпин Сергей Семак Сергей Балахнин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
02 Февраля 2023 в 18:15
ай лучший это кбб.. был.. щас похлядим какой это бердыич.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
18:21 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о дне рождения Карпина: «Он меня не поздравлял, я, тем более, не буду поздравлять»
18:18 · Россия. Первая лига
Габулов: «Павлюченко в «Уфе»? Он получает удовольствие от жизни, если здоровье и стимул есть, то почему нет?»
18:07 · Россия. Премьер-лига
Балахнин назвал лучшего тренера РПЛ 1
17:46 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» сообщили о намерении выкупить Мансилью
17:44 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: «Помазун принадлежит ЦСКА, но мы бы с удовольствием его оставили»
17:44 · Кубок России
​Тарханов: «У Павлюченко может не получиться забить за «Уфу»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: В России нет топовых тренеров, а Карпин — просто хороший специалист
17:28 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Малком никогда не согласился бы уйти из «Зенита» бесплатно»
17:20 · Россия. Первая лига
Ещенко: «Павлюченко — красавчик, большой молодец!»
17:12 · Россия. Премьер-лига
На защитника «Пари НН» Пенчикова претендуют три клуба
17:10 · Россия. Премьер-лига
Корнеев рассказал, какие позиции необходимо усилить ЦСКА
16:52 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Заболотный — клон Гайча»
16:41 · Россия. Премьер-лига
​Мейра: «Спаллетти больше защищал россиян, чем легионеров»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал главное достоинство Семака 2
16:35 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци: «Карпин вывел молодых российских футболистов на более высокий уровень»
Все новости
Рекомендуем