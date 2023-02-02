Балахнин назвал лучшего тренера РПЛ

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин ответил на вопрос, какого тренера он считает лучшим в РПЛ.

«Валера здорово работает с пацанами в «Ростове», конечно, но до лучшего тренера ему далеко. Тренера можно называть лучшим, если он выигрывает трофеи. На сегодняшний день лучший тренер РПЛ — Сергей Семак», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что можно говорить о том, какой состав у Семака, но нужно понимать, как непросто управлять миллионерами. Семак дает результат, а Карпин пока без трофеев, добавил Балахнин.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 42 очка. «Спартак» идет на второй строчке, имея в активе 36 очков, а тройку замыкает «Ростов», у которого на счету 35 баллов.