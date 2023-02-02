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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Адамов — не игрок уровня «Зенита» — Корнеев

02 Февраля 2023 • 16:33 Комментировать

Известный функционер Игорь Корнеев высказался о трансферах «Зенита».

«В последнее время «Зенит» допускает мало ошибок на трансферном рынке. С недоумением воспринял разве что приобретение Адамова, Мантуана и Ду Кейроса», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

По мнению функционера, Арсен Адамов — не игрок уровня «Зенита», Густаво Мантуан неплохой трансфер, но не тот, кто делает разницу на поле, а таких футболистов как Ду Кейрос есть много в России.

«Сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка после 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Игорь Корнеев Арсен Адамов Густаво Мантуан Ду Кейрос
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