Агент сообщил, что в ближайшее время Раконьяц перейдёт из «Локомотива» в «Црвену Звезду»

Агент Игор Глушевич, представляющий интересы форварда «Локомотива» Марко Раконьяца, высказался о возможном переходе игрока в «Црвену Звезду».

«Ожидаю, что завтра сделка с «Црвеной Звездой» по переходу Марко будет закрыта», — сказал представитель футболиста «РБ Спорту».

В текущем сезоне 22-летний черногорец принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Раконьяца составляет 1,2 миллиона евро.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в чемпионате России, набрав 13 очков.