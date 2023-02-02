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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент сообщил, что в ближайшее время Раконьяц перейдёт из «Локомотива» в «Црвену Звезду»

02 Февраля 2023 • 15:35 Комментировать

Агент Игор Глушевич, представляющий интересы форварда «Локомотива» Марко Раконьяца, высказался о возможном переходе игрока в «Црвену Звезду».

«Ожидаю, что завтра сделка с «Црвеной Звездой» по переходу Марко будет закрыта», — сказал представитель футболиста «РБ Спорту».

В текущем сезоне 22-летний черногорец принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Раконьяца составляет 1,2 миллиона евро.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в чемпионате России, набрав 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Црвена Звезда Игор Глушевич Марко Раконьяц
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