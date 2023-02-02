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​Салихова: «Поражает неблагодарность Карпина»

02 Февраля 2023 • 14:43 Комментировать

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась насчёт слов Валерия Карпина.

«Поражает неблагодарность Карпина», - высказалась Салихова, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

По словам Салиховой, в своё время Карпина взяли в «Спартак» без опыта тренерской работы, дали широкие полномочия, а также закрыли его долги в Испании, образовавшиеся из-за неудачного бизнеса.

«Самое главное, у него был безлимит на трансферы! У других тренеров и близко не было такого влияния и полномочий. Но все равно у него во всём виноват Федун», - заявила Салихова.

В настоящий момент Валерий Карпин тренирует «Ростов» и национальную сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Леонид Федун Зарема Салихова
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