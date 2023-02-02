Орещук и Павлюченко собираются открыть футбольное агентство

Известный российский футбольный агент Роман Орещук заявил, что вместе с бывшим форвардом «Тоттенхэма» Романом Павлюченко он собирается открыть футбольное агентство. Его словами делится журналист Иван Карпов в своих соцсетях.

«Ещё одна новость - совместно с Павлюченко мы открываем футбольное агентство. Будем находить, подписывать и развивать молодых игроков», - цитирует Орещука Карпов.

Напомним, что Павлюченко может возобновить карьеру на один матч в футбольном клубе «Уфа» в рамках Пути регионов Кубка России по футболу. Пока что бывший форвард думает над предложением.

Последним клубом Павлюченко на данный момент является «Знамя» из Ногинска.