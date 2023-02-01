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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскиса возмутило намерение «Торпедо» взять Дзюбу на просмотр

01 Февраля 2023 • 23:50 Комментировать

Бывший форвард сборной России и «МЮ» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем нападающего Артёма Дзюбы. В настоящий момент 34-летний бомбардир находится в статусе свободного агента.

«Торпедо» хотело взять Дзюбу на просмотр. Ну как можно брать Дзюбу на просмотр, если все его знают? Тем более, что он лучший бомбардир РПЛ. Для меня это удивительно», - приводятся слова Канчельскиса на страницах «Спорт-экспресса».

Напомним, что Дзюба стал безработным в ноябре прошлого года, расторгнув трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор». В составе этой команды нападающий сыграл пять поединков и отметился лишь одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Дзюба Андрей Канчельскис
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