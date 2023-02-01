Первый тренер Дзюбы предположил, где хочет играть форвард

Артём Дзюба уже три месяца находится без клуба. Статус свободного агента нападающий обрёл в начале ноября, когда он расторг трудовой договор с «Адана Демирспор» в Турции.

Александр Шупляков, который является первым тренером Артёма Дзюбы, предположил, где хочет выступать 34-летний нападающий.

«Его приоритет не Россия, а Турция и ОАЭ? Думаю, что да. Ему там комфортно. Плюс, финансовые условия там хорошие. Он хочет себя продать подороже, это нормально», - высказался Шупляков, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что в последние недели слухи активно связывали Артёма Дзюбу с целым рядом клубом из России. В этом списке был даже московский ЦСКА.