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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Культура отмены даже на сборах: Почему европейские клубы отказываются играть с россиянами контрольные матчи

01 Февраля 2023 • 18:49 Комментировать

Этой зимой уже несколько российских клубов столкнулись с тем, что иностранные команды отказываются проводить уже запланированные матчи. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Румынский «Оцелул» отказался проводить товарищеский матч с «Енисеем» за час до начала игры. Директор красноярцев написал об этом в своём аккаунте в телеграме: «Игроки вышли на разминку, после чего руководству клуба позвонили из Федерации футбола Румынии и пригрозили снять очки в чемпионате за игру с русскими».

Насколько реально «Оцелул» мог быть лишён очков, говорить сложно. Возможно, в регламенте чемпионата Румынии есть какие-то положения о необходимости согласовывать расписание товарищеских матчей. Однако в целом такие прецеденты в футболе вспомнить сложно. Думается, Спортивный арбитражный суд в Лозанне встал бы на сторону «Оцелула». Правда, судиться было бы дорого и долго. Очевидно, что «Оцелул» просто решил пойти по пути наименьшего сопротивления.

Ранее с подобными проблемами столкнулись «Спартак» и «Урал», у которых были запланированы матчи с «Левски», но болгарский клуб отменил оба поединка. Правда, в истории с софийским клубом никаких угроз не было. Дело в том, что «Левски» существует на деньги болельщиков, и именно те потребовали отменить матчи с российскими клубами. Интересно, что в итоге «Левски» вынужден заплатить «Спартаку» и «Уралу» по десять тысяч евро за сорванные поединки. Кстати, для софийцев деньги немалые, учитывая, что за сезон они пока сделали всего два приобретения в общей сложности на 160 тысяч евро.

Кроме того, известное английское издание The Athletic и вовсе сообщило, что Украинская ассоциация футбола считает проведение товарищеских матчей нарушением правил, касающихся отстранения российских клубов. Якобы от УЕФА и ФИФА требуют наложить запрет даже на проведение контрольных поединков.

На самом деле вся эта ситуация выглядит крайне странно. В 2022 году сборная России проводила товарищеские матчи с командами Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Накануне тех встреч акцентировалось, что ни УЕФА, ни ФИФА не запрещали проведение этих поединков и никак не ограничивали. Более того, представители пресс-службы Футбольной ассоциации Узбекистана подчёркивали, что получат очки в рейтинг за матч с россиянами. По ходу прошлого года можно вспомнить и товарищеский матч «Зенита» с «Црвеной Звездой», который никто не запрещал. В общем даже удивительно, что именно сейчас пошла речь о нарушении.

Откровенно говоря, всё это кажется элементом борьбы. Как известно, РФС ведёт консультации с УЕФА о возвращении в каком-то статусе на международную арену. Якобы уже в скором времени дисквалификация будет снята с женщин и юношей, что уже даёт надежду на возвращение российского футбола. Очевидно, что это нравится не всем. В итоге поднялась та пиар-кампания, которая идёт сейчас.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Левски РФС УЕФА Енисей Оцелул
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