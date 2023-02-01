Кокорин вошёл в число претендентов на звание лучшего футболиста «Ариса» в январе

Форвард «Ариса» Александр Кокорин попал в список претендентов на звание лучшего футболиста команды по итогам января. Об этом сообщает телеграм-канал кипрского клуба.

В минувшем месяце 31-летний нападающий принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.

Помимо Кокорина, в список претендентов попали Вана Алвес, Янник Гомис и Юлиус Сзоке.

После 21 тура «Арис» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Кипра, имея в своем активе 40 набранных очков.

Напомним, Кокорин играет за «Арис» на правах аренды, его контракт принадлежит «Фиорентине».