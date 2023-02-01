Карпин рассказал, усилится ли «Ростов» этой зимой

Наставник «Ростова» Валерий Карпин высказался относительно возможного усиления команды в зимнее трансферное окно.

«Любой тренер скажет, что если «Ман Сити», «Ливерпуль» усиливаются, то и «Ростов» хотел бы этого. Но все зависит от возможности. Если она будет - усилимся. Пока конкретных вариантов нет», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Зимнее трансферное окно в России будет открыто до 22 февраля.

После 17 туров Российской премьер-лиги подопечные Карпина набрали 35 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. «Ростов» отстает от лидирующего «Зенита» на семь очков.