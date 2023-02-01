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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников советует «Локомотиву» взять Азмуна

01 Февраля 2023 • 14:07 Комментировать

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился о потенциальном переходе иранского нападающего Сердара Азмуна в стан «железнодорожников».

«Нападающий, конечно же, нужен «Локомотиву». Азмун уже проверенный форвард, который знает РПЛ. Это хорошее усиление будет. Он не подведет», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Локомотив» рассматривает вариант аренды Сердара у леверкузенского «Байера».

В чемпионате России Азмун известен по выступлениям за петербургский «Зенит». В Бундеслигу иранец перебрался в январе прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников Сердар Азмун
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