Сенников советует «Локомотиву» взять Азмуна

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился о потенциальном переходе иранского нападающего Сердара Азмуна в стан «железнодорожников».

«Нападающий, конечно же, нужен «Локомотиву». Азмун уже проверенный форвард, который знает РПЛ. Это хорошее усиление будет. Он не подведет», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Локомотив» рассматривает вариант аренды Сердара у леверкузенского «Байера».

В чемпионате России Азмун известен по выступлениям за петербургский «Зенит». В Бундеслигу иранец перебрался в январе прошлого года.