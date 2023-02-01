«Остенде» заплатит «Крыльям Советов» 250 тысяч евро за Барача

Стало известно, сколько заплатит «Остенде» «Крыльям Советов» за аренду хорватского защитника Матео Барача.

По информации «РБ Спорт», за арендное соглашение, которое рассчитано до конца нынешнего сезона, бельгийский клуб заплатит 250 тысяч евро. При желании «Остенде» сможет выкупить футболиста, заплатив за него 1 миллион евро. Именно в такую сумму оценивает Барача авторитетный портал Transfermarkt.

В текущем сезоне балканский защитник провёл в составе самарской команды 12 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он также выступал за «Сочи» и венский «Рапид».