Агент: «Остенде» будет тяжело выкупить Барача»

Стипе Лапич, агент защитника «Крыльев Советов» Матео Барача, перешедшего на правах аренды в бельгийский «Остенде», рассказал о произошедшей сделке.

По словам агента, руководство самарского клуба позволило 28-летнему хорвату самостоятельно принять решение о том, за какой клуб ему выступать. Также Лапич признал, что «Остенде» вряд ли сумеет выкупить футболиста.

«Моё мнение — им будет тяжело его выкупить, не потянут по финансам. Может быть, за его трансфер зацепится какая-то другая команда», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сумма выкупа составляет 1 миллион евро.

В нынешнем сезоне Барач провёл за «Крылья Советов» 12 матчей, не отметившись в них результативными действиями.