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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дасаев высказался о шансах «Спартака» на чемпионство

01 Февраля 2023 • 10:27 Комментировать

Легендарный советский голкипер Ринат Дасаев высказался о перспективах московского «Спартака» в борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«У «Спартака» есть шансы на чемпионство в РПЛ в этом сезоне. Естественно, будем бороться», - передает слова Дасаева издание «Чемпионат».

В настоящий момент чемпионат России находится на зимнем перерыве. Команды провели 17 туров, по итогам которых единолично лидирует петербургский «Зенит». На счету подопечных Сергея Семака 42 балла.

«Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице. Топ-3 замыкает «Ростов», набравший 35 пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ринат Дасаев
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