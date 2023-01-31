​Федотов – о слухах про Дзюбу: «Какая-то спланированная акция»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов снова высказался насчёт слухов, которые связывали с «армейцами» Артёма Дзюбу.

«Какая-то спланированная акция. Кто-то о чём-то говорил, что кто-то его приобретает. Мы же понимаем, что потом это у каждого спрашивают. Берут мнение, интервью по поводу этого. Получилось не то что несолидно… Понятно, что нужно что-то делать, производить [журналистам]. Но мы здесь при чем?» - высказался Федотов, чьи слова приводит sport24.

Артём Дзюба уже почти три месяца числится в списке свободных агентов. 34-летний нападающий оказался без клуба в начале ноября, когда он расторг трудовое соглашение с «Адана Демирспор». В Турции Дзюба провёл примерно два с половиной месяца. Как следует заиграть в местной Суперлиге россиянину не удалось.

Зимой Артёма Дзюбу слухи связывали со многими российскими клубами.