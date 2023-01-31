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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА забил 6 безответных голов «Алании»

31 Января 2023 • 18:48 Комментировать

Во вторник ЦСКА проводил товарищеский матч против «Алании» в рамках подготовки ко второй части футбольного сезона. Команда Владимира Федотова не испытала проблем и разгромила соперника со счётом 6:0. Московские «армейцы» организовали по три гола в каждом из таймов.

Главным героем поединка стал нападающий Фёдор Чалов, который оформил хет-трик. Ещё по голу за ЦСКА забили Иван Обляков, Алексей Сливин и Антон Заболотный.

После семнадцати сыгранных туров чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. От лидера в лице «Зенита» московские «армейцы» отстают на 13 очков. Сезон РПЛ возобновится в начале марта.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Алания0:6ЦСКА Москва
  7'Обляков Иван (0:1)
  15'Чалов Фёдор (0:2)
  34'Чалов Фёдор (0:3)
  61'Чалов Фёдор (0:4)
  63'Сливин Алексей (0:5)
  77'Заболотный Антон (0:6)
Солдатенко РостиславБагаев АланДауров РусланКачмазов СосланЗасеев АзаматПлиев КонстантинГалоян АртурХосонов ХетагПетров Максим ВячеславовичЦараев АланМашуков Ислам
Запасные: Мазурин АндрейКомиссаров АлександрЧочиев АланГурциев БатразКочиев ХетагХабалов АланИспытуемый игрокБутаев АллонТарба ЗаурКоротков АлександрДзахов ДавидТатаев АлексейНатабашвили ГеоргийШавлохов Давид
Тороп ВладиславМендес ВикторДивеев ИгорьМойзес МоураКарраскаль ХорхеМухин МаксимОбляков ИванЗайнутдинов БактиёрЧалов ФёдорВиллиан да СилваАкинфеев Игорь
Запасные: Боков ДанилаУшаков ЕгорЛукин МатвейСливин АлексейЕрмаков НикитаНосков ЕгорЩенников ГеоргийЗаболотный АнтонКисляк МатвейНабабкин КириллАрбузов Ярослав
31 января.

 

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