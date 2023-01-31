​ЦСКА забил 6 безответных голов «Алании»

Во вторник ЦСКА проводил товарищеский матч против «Алании» в рамках подготовки ко второй части футбольного сезона. Команда Владимира Федотова не испытала проблем и разгромила соперника со счётом 6:0. Московские «армейцы» организовали по три гола в каждом из таймов.
Главным героем поединка стал нападающий Фёдор Чалов, который оформил хет-трик. Ещё по голу за ЦСКА забили Иван Обляков, Алексей Сливин и Антон Заболотный.
После семнадцати сыгранных туров чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. От лидера в лице «Зенита» московские «армейцы» отстают на 13 очков. Сезон РПЛ возобновится в начале марта.
Видеотрансляция матча Алания - ЦСКА Москва
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Протокол игры
|7'Обляков Иван (0:1)
|15'Чалов Фёдор (0:2)
|34'Чалов Фёдор (0:3)
|61'Чалов Фёдор (0:4)
|63'Сливин Алексей (0:5)
|77'Заболотный Антон (0:6)
Солдатенко Ростислав•Багаев Алан•Дауров Руслан•Качмазов Сослан•Засеев Азамат•Плиев Константин•Галоян Артур•Хосонов Хетаг•Петров Максим Вячеславович•Цараев Алан•Машуков Ислам
Тороп Владислав•Мендес Виктор•Дивеев Игорь•Мойзес Моура•Карраскаль Хорхе•Мухин Максим•Обляков Иван•Зайнутдинов Бактиёр•Чалов Фёдор•Виллиан да Силва•Акинфеев Игорь
31 января.
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