​ЦСКА забил 6 безответных голов «Алании»

Во вторник ЦСКА проводил товарищеский матч против «Алании» в рамках подготовки ко второй части футбольного сезона. Команда Владимира Федотова не испытала проблем и разгромила соперника со счётом 6:0. Московские «армейцы» организовали по три гола в каждом из таймов.

Главным героем поединка стал нападающий Фёдор Чалов, который оформил хет-трик. Ещё по голу за ЦСКА забили Иван Обляков, Алексей Сливин и Антон Заболотный.

После семнадцати сыгранных туров чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. От лидера в лице «Зенита» московские «армейцы» отстают на 13 очков. Сезон РПЛ возобновится в начале марта.