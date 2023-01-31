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Тарханов назвал плюсы и минусы перехода Захаряна в «Ференцварош» эксклюзив

31 Января 2023 • 17:55 Комментировать (1)

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию об интересе к Арсену Захаряну со стороны «Ференцвароша».

«Я считаю, что Захаряну нужно остаться в «Динамо». Сейчас ему нужно стать здесь главной звездой, закрепиться. И тогда потом уже можно уезжать. «Ференцварош» - неплохой вариант. Его можно назвать топовым клубом. В Венгрии это топовый клуб. Он и в Европе играет. Вышел в плей-офф Лиги Европы. Это очень хороший клуб. Плюс там наш тренер, Станислав Черчесов. Просто пока Захаряну рано уходить, как я считаю», - сказал Тарханов.

Захаряну 19 лет, его трансферная стоимость оценивается в 15 млн евро. Прошлым летом полузащитник едва не перешел в «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Динамо Москва Александр Тарханов Арсен Захарян
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Комментарии (1)
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rac531
31 Января 2023 в 18:28
А .чо, Захаряна из Челси в Ференцвараш переходит?
На условиях аренды?
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