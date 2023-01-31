«Ференцварош» — возможный трамплин для Захаряна, чтобы перейти в топ-клуб, считает Силкин

Российский тренер Сергей Силкин поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Ференцварош». Напомним, венгерский клуб возглавляет Станислав Черчесов.

«Ференцварош» — возможный трамплин для Захаряна, чтобы перейти в топ-клуб. Если только так. Иначе не вижу. Сейчас Захарян и в «Динамо» на хорошем счету», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

В текущем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и записал на свой счет шесть результативных передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.