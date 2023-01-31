​Сумма выкупа Захаряна вырастет летом

В настоящий момент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна можно выкупить за 15 миллионов евро. Такая опция прописана в контракте 19-летнего футболиста. По данным телеграм-канала «Alexeev ньюс», летом сумма выкупа Захаряна вырастет до 25 миллионов евро. Как и сейчас, она будет действовать для клубов из ведущих европейских лиг. Клубы Российской премьер-лиги реализовать опцию не смогут.

Ранее сообщалось, что этой зимой интерес к Арсену Захаряну проявляли четыре зарубежных клуба. Впрочем, вторую часть сезона 2022/2023 талантливый полузащитник должен провести в «Динамо».

После 17 сыгранных туров «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.