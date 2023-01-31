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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сумма выкупа Захаряна вырастет летом

31 Января 2023 • 16:23 Комментировать

В настоящий момент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна можно выкупить за 15 миллионов евро. Такая опция прописана в контракте 19-летнего футболиста. По данным телеграм-канала «Alexeev ньюс», летом сумма выкупа Захаряна вырастет до 25 миллионов евро. Как и сейчас, она будет действовать для клубов из ведущих европейских лиг. Клубы Российской премьер-лиги реализовать опцию не смогут.

Ранее сообщалось, что этой зимой интерес к Арсену Захаряну проявляли четыре зарубежных клуба. Впрочем, вторую часть сезона 2022/2023 талантливый полузащитник должен провести в «Динамо».  

После 17 сыгранных туров «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Арсен Захарян
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