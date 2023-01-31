​4 европейских клуба хотели заполучить Захаряна

В зимнее трансферное окно как минимум четыре клуба из Европы пытались заполучить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», в этом списке находятся «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош».

По данным источника, испанские и венгерский клубы были готовы заплатить за Арсена Захаряна 15 миллионов евро (именно такая сумма выкупа (но не для всех стран) прописана в действующем контракте 19-летнего футболиста), однако до трансфера дело не дошло.

Отмечается, что в нынешних реалиях клубы из Европы не хотят платить российским клубам за трансферы напрямую. По этой причине они предлагают разные схемы, в частности выкуп игроком своего контракта с возращением ему средств в качестве подъёмных.