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​Азмун может вернуться в «Зенит» слухи

31 Января 2023 • 14:30 Комментировать

Год назад Сердар Азмун перебрался из «Зенита» в «Байер». У иранского нападающего не лучшим образом складываются дела в Германии, и в обозримом будущем он может снова сменить клубную прописку. В настоящий момент идут переговоры о возможном переходе Азмуна в «Марсель».

Если с «Марселем» договориться не получится, то Сердар Азмун может вернуться в «Зенит». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», консультации на этот счёт с питерским клубом уже идут.

В своё время Сердар Азмун провёл за «Зенит» 104 официальных матча. В них иранский форвард забил 62 гола.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает 28-летнего Сердара Азмуна в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун Трансферы футбола - зима 2023 Байер
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