Год назад Сердар Азмун перебрался из «Зенита» в «Байер». У иранского нападающего не лучшим образом складываются дела в Германии, и в обозримом будущем он может снова сменить клубную прописку. В настоящий момент идут переговоры о возможном переходе Азмуна в «Марсель».

Если с «Марселем» договориться не получится, то Сердар Азмун может вернуться в «Зенит». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», консультации на этот счёт с питерским клубом уже идут.

В своё время Сердар Азмун провёл за «Зенит» 104 официальных матча. В них иранский форвард забил 62 гола.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает 28-летнего Сердара Азмуна в 12 миллионов евро.