ЦСКА объявил об уходе Каптиловича в «Звезду»

ЦСКА объявил об уходе 19-летнего защитника Дмитрия Каптиловича.

Сообщается, что молодой футболист продолжит карьеру в санкт-петербургской «Звезде», выступающей во второй лиге. В стан новой команды Каптилович перешёл на правах свободного агента.

За основную команду московского клуба Каптилович успел провести две официальные встречи, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 150 тысяч евро.

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России ЦСКА расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. Матчи РПЛ возобновятся в начале марта.